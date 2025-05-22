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Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по территории Белгородской области, в результате которых пострадали три человека, среди них — маленький ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков,

По его данным, в Шебекино беспилотник ударил по частному дому, из-за чего пострадали две женщины и семилетний ребенок. Женщины получили баротравмы и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку с контузией отправили в областную детскую больницу. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также повреждена крыша дома и автомобиль, стоявший рядом.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа дрон повредил два частных дома — выбиты окна, пострадали кровли, стены и заборы. В хуторе Ржавец от удара беспилотника пострадал легковой автомобиль. Еще одна атака произошла в районе поселка Шамино, где пострадала техника местного сельхозпредприятия, у машины повреждены колеса и емкость.

В Белгородском районе в селе Бессоновка три беспилотника нанесли удары по разным целям. Один из них повредил стекла и служебные автомобили на территории сельхозпредприятия, другой — пробил крышу многоквартирного дома. Третий атаковал трактор, работавший в поле. В селе Ясные Зори дрон повредил крышу жилого дома, а в поселке Октябрьский — выбил окна, нарушил целостность кровли и фасада частного дома.

Также пострадал Борисовский район. В селе Березовка дрон повредил частный дом — выбиты окна, пробита крыша и забор. В районе поселка Борисовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, у него поврежден кузов, заключил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали Льгов в Курской области, есть пострадавшие.

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