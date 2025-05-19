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В Белгородской области гражданский автомобиль подвергся атаке ВСУ

Гладков: украинский БПЛА атаковал автомобиль с двумя женщинами в Шебекино
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Максим Богодвид/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одна из пострадавших получила серьезные ранения, и ее спасти не удалось. В связи с этим глава российского субъекта выразил соболезнования ее родным и близким, назвав произошедшее «тяжелой утратой» для всех жителей Белгородской области.

«В машине была еще одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru») в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что медики делают все возможное, чтобы спасти раненую.

Утром 19 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автобусу в белгородском городе Шебекино. Из-за действий украинских военнослужащих пострадал водитель транспортного средства. Мужчину доставили в больницу с ранениями в области живота и ног.

Ранее украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области.

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