Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

В Киеве и Одессе произошли взрывы. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Также сирены работают в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого украинский «5-й канал» сообщил, что в Киеве в четвертый раз за час произошел взрыв.

Несколькими часами ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что серия взрывов произошла в городе Чугуеве Харьковской области. По предварительным данным, был атакован военный объект.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.