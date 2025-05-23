В Киеве снова произошел взрыв

5-й канал: в Киеве в четвертый раз за час произошел взрыв

В Киеве в четвертый раз за час произошел взрыв. Об этом сообщил украинский «5-й канал».

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За последний час украинские журналисты многократно сообщали о взрывах в украинской столице.

Несколькими часами ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что серия взрывов произошла в городе Чугуеве Харьковской области. По предварительным данным, был атакован военный объект.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.