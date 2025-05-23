Серия взрывов произошла в харьковском Чугуеве

Серия взрывов произошла в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«В Чугуеве (Харьковская область) — также серия мощных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:16 по московскому времени.

По предварительным данным, атакован военный объект, добавил военкор.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль Радьковку в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Накануне президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные эту задачу уже выполняют.

Он добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по цеху в Харькове, где ВСУ собирают дроны.