Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили цех по сборке БПЛА и транспорт ВСУ в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России ударили по цеху сборки беспилотников и транспорту украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Город Харьков (Киевский район) — точечный удар... по цеху сборки беспилотников. Уничтожено около 50 БПЛА, в разной степени готовности и дорогое оборудование», — поделился деталями подпольщик.

Он также сообщил, что российские военные поразили транспортную логистику украинцев, уничтожив в том числе два пикапа с «мобильными» системами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по аэродрому, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирают беспилотники и тренируют дроноводов. Он уточнил, что атаке подвергся Мартыновский аэродром в Вознесенске Николаевской области.

Кроме того, подпольщик сообщал о значительных потерях среди наемников ВСУ из-за удара бойцов российской армии по Харькову. По его информации, было ликвидировано около 20 иностранных военных, преимущественно выходцев из стран НАТО и англоязычных государств.

Ранее в подполье рассказали об уничтожении ВС РФ пункта сбора наемников ВСУ.