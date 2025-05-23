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Пострадавший при ударе ВСУ глава Беловского района перенес операцию

Хинштейн: раненного дроном ВСУ главу Беловского района Волобуева прооперировали
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Раненному в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии (ЦИТО). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Николай Викторович уже отошел от наркоза, пришел в себя, начата его реабилитация. Врачи рассчитывают, что с понедельника он постепенно начнет вставать», — сообщил врио губернатора.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки. В настоящее время он находится в больнице.

В этот же день Путин созвонился с руководителем Беловского района. Глава государства справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

23 мая стало известно, что Волобуева экстренно доставили в ЦИТО, пациента с минно-взрывной травмой, переломом костей таза и руки встретили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и сам Хинштейн.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи HIMARS.

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