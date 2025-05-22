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В Курской области чиновник пострадал в результате атаки дрона ВСУ

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дроном его машины
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Inna Varenytsia/Reuters

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму в результате атаки беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) его автомобиля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Волобуев успел покинуть машину, но получил травму бедра и руки. Сейчас чиновник находится в больнице.

Хинштейн уточнил, что это четвертый раз, когда глава Беловского района попадает под атаку.

Утром 22 мая министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией Российской Федерации было сбито 105 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА, 35 дронов, было перехвачено над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки БПЛА на Россию
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