В Москву экстренно доставили пострадавшего от дрона ВСУ курского чиновника

Главу Беловского района Николая Волобуева, пострадавшего при атаке украинского дрона, экстренно доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Пациента с минно-взрывной травмой, переломом костей таза и руки встретили в ЦИТО министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и сам Хинштейн.

По его словам, врачи сделали Волобуеву компьютерную томографию и начали готовить его к операции. Глава района имеет «боевой настрой» и «держится молодцом», отметил Хинштейн. Он выразил уверенность, что врачи вылечат чиновника, поскольку в ЦИТО работают лучшие специалисты России.

Хинштейн напомнил, что с августа курским медикам помогают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА и департамента здравоохранения Москвы. Также при необходимости пациентов перевозят в столицу, добавил он.

До этого Хинштейн заявил, что количество людей, пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову, увеличилось до 16. По словам главы региона, двое пострадавших с легкими ссадинами были переведены на амбулаторное лечение. В результате атаки ВСУ были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи HIMARS.