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Путин позвонил пострадавшему от дронов главе района в Курской области

Путин пожелал выздоровления пострадавшему от БПЛА главе района в Курской области
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с руководителем Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который пострадал в результате атаки дронов ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Президент справился о состоянии здоровья Волобуева и пожелал ему скорейшего выздоровления», — рассказал Песков.

22 мая сообщалось, что Волобуев получил травму в результате атаки беспилотником Вооруженных сил Украины его автомобиля. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, чиновник успел покинуть машину, но получил повреждения бедра и руки. Сейчас он находится в больнице.

Хинштейн уточнил, что это четвертый раз, когда глава Беловского района попадает под атаку.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.

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Атаки на Курскую область
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