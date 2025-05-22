Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропорту Самары

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 12:17 МСК введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW)», — сказано в сообщении.

До этого московский аэропорт Домодедово возобновил работу после введения аналогичных ограничений. По словам представителя Росавиации, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ограничения на прием и отправку рейсов также действовали ночью, с 02:04 по 05:55 мск, в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников.

Позднее во Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.