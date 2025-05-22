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Губернатор Шапша назвал число дронов, сбитых в Калужской области за ночь

Шапша: силами ПВО с 00:00 до 05:00 в Калужской области были уничтожены 9 БПЛА
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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 00:00 до 05:00 22 мая уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Перемышльского, Думиничского, Малоярославецкого и Боровского районов», — написал он.

В данный момент на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников ВСУ в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 22 мая заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали регион.

22 мая атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Этой ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки дрона упали на улицы Тулы.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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