Губернатор Шапша назвал число дронов, сбитых в Калужской области за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 00:00 до 05:00 22 мая уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Перемышльского, Думиничского, Малоярославецкого и Боровского районов», — написал он.
В данный момент на местах работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников ВСУ в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 22 мая заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали регион.
22 мая атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.
Этой ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки дрона упали на улицы Тулы.
Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.