Обломки беспилотника упали в Туле

Губернатор Миляев сообщил о падении обломков беспилотника в Туле

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку на Тулу, на улицы города упали обломки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте. Ситуация находится под контролем.

Губернатор добавил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что звуки взрывов были слышны в небе над городом Новомосковском Тульской области.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России.

Больше всего дронов — 42 — было уничтожено российскими военными в Курской области.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.