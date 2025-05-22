Собянин назвал общее количество дронов, летевших на Москву

Собянин: количество сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ возросло до 26

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 26 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.

«Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников», — написал Собянин утром 22 мая.

Всего, по его данным, было сбито 26 дронов.

На местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 22 мая заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали регион. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Он отметил, что о местонахождении обломков необходимо уведомлять экстренные службы.

22 мая атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки дрона упали на улицы Тулы.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.