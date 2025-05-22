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В Смоленской области сбили украинские беспилотники

Анохин: в Смоленской области силы ПВО уничтожили три украинских дрона
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Efrem Lukatsky/AP

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В Гагаринском округе области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых дронов. Он отметил, что о местонахождении обломков необходимо уведомлять экстренные службы.

22 мая атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки беспилотника упали на улицы Тулы.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск 21 мая сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее генерал объяснил причины атак БПЛА на Москву.

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