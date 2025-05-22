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Атаку беспилотников ВСУ отразили в Каменске-Шахтинском

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Каменске Ростовской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске», — написал врио губернатора.

По предварительным данным Слюсаря, разрушений в результате атаки нет, никто не пострадал.

Информация о последствиях уточняется.

Ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки беспилотника упали на улицы Тулы.

По последним данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны за почти четыре часа сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России.

Больше всего дронов — 42 — было уничтожено российскими военными в Курской области.

Ранее генерал объяснил причины атак БПЛА на Москву.

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