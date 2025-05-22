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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Аэропорт приостановил работу с 02:45 мск.

22 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в столичном аэропорту Внуково.

Аналогичные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Накануне ограничения на вылеты и прилеты вводились в Домодедово. Помимо этого, ограничения также действовали в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги.

В тот же день министерство обороны сообщило, что системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над территорией России.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

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