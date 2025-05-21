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Россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА

Полковник Матвийчук: без интернета беспилотники ВСУ теряются
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает им возможности получать и передавать цифровые данные. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания отметил, что технологии постоянно развиваются и сейчас беспилотники начали использовать цифровые системы и данные, передающиеся через мобильный интернет.

Матвийчук пояснил, что существует позиционирование с помощью системы космической навигации, а есть через мобильный интернет. В настоящее время координаты передаются в цифровом варианте.

«Беспилотники могут снимать необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить», — рассказал полковник.

Матвийчук обратил внимание, что при отключении мобильного интернета дроны утрачивают возможность позиционирования и нанесения ударов по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат.

В среду, 21 мая, жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на массовый сбой в работе мобильного интернета. Самое большое количество обращений поступило от жителей Липецкой области, губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на инцидент, объяснив, что проблемы в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки беспилотников.

Ранее российские бойцы применили в ДНР специальные антидроновые костюмы.

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Атаки БПЛА на Россию
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