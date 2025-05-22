В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
Он уточнил, что аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, начиная с 02:04 мск.
22 мая сообщалось, что временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.
21 мая сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу аэропорта Домодедово в четвертый раз за день.
В этот же день ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги.
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