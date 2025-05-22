В двух российских аэропортах вновь ввели ограничения

Временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения были введены с 1:31 мск.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отметил Кореняко.

Накануне сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз за день.

21 мая два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейс U6-274 Екатеринбург — Домодедово был перенаправлен во Внуково, а самолет, обслуживающий рейс U6-9696 Махачкала — Жуковский, полетел в Нижний Новгород.

В этот же день ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над Россией.