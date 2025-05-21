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На работу аэропорта Домодедово в четвертый раз за день ввели ограничения

Временные ограничения введены в четвертый раз на работу аэропорта Домодедово
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз за день. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 мск введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

21 мая в аэропорту Домодедово четыре раза приостанавливали прием и выпуск самолетов. На момент публикации материала ограничения продолжали действовать в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги.

В тот же день два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейс U6-274 Екатеринбург — Домодедово был перенаправлен во Внуково, а самолет, обслуживающий рейс U6-9696 Махачкала — Жуковский, полетел в Нижний Новгород.

Также 21 мая ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над Россией.

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