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Системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над Россией

Минобороны: ПВО перехватила 30 украинских дронов над регионами РФ
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы ПВО за три часа ликвидировали 30 украинских дронов над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре беспилотника сбили над Московским регионом, два — над Тульской областью, по одному — на Калужской, Рязанской и Владимирской областями.

Кроме того, были уничтожены 11 БПЛА над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями.

Отмечается, что все указанные дроны были сбиты в период с 15:00 до 18:00 мск.

В 18:11 мск Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников ВСУ.

Незадолго до этого мэр столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву.

Позже в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

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