Системы ПВО за три часа перехватили 30 беспилотников над Россией

Российские системы ПВО за три часа ликвидировали 30 украинских дронов над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, четыре беспилотника сбили над Московским регионом, два — над Тульской областью, по одному — на Калужской, Рязанской и Владимирской областями.
Кроме того, были уничтожены 11 БПЛА над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями.
Отмечается, что все указанные дроны были сбиты в период с 15:00 до 18:00 мск.
В 18:11 мск Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников ВСУ.
Незадолго до этого мэр столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву.
Позже в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону.
Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.