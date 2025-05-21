Путин заявил о сплоченности россиян

Путин заявил, что вся РФ сейчас является одной командой

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области заявил, что вся Россия сейчас — одна команда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний», — отметил российский лидер.

По словам Путина, это необходимое условие для достижения всех целей России.

Президент РФ посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На встрече с главами муниципалитетов региона Путин заявил, что у него есть вся необходимая информация по обстановке в субъекте.

При этом российский лидер признал, что ситуация в курском приграничье остается сложной даже после освобождения территорий от ВСУ.

Ранее в Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область.