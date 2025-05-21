Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области

Путин сказал, что у него есть вся необходимая информация по Курской области

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципалитетов Курской области, что у него есть вся необходимая информация по обстановке в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Конечно, вся информация у меня есть: правительство мне докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают», — сказал президент.

До этого Путин заявил, что ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

Ранее Путин поручил представить к госнаградам всех, кто помог освободить Курскую область.