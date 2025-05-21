Президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток». Эта операция помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.