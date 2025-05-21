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В Совфеде объяснили визит Путина в Курскую область

Сенатор Джабаров: визит Путина в Курскую область говорит о его внимании к региону
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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина говорит о его повышенном внимании к приграничному региону. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

«Приезд Путина в Курскую область говорит о том, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись куряне в результате агрессии бандформирований Украины в августе прошлого года. Президент приложил максимум усилий, чтобы ВС РФ изгнали нацистов с территории России», — сказал Джабаров.

По его словам, «Путин постоянно думал об этом, его забота окрыляет». Парламентарий заметил, что российский лидер «реально работает», в отличие от Владимира Зеленского, который «гастролирует» по Европе. Президент России знает, чем живут регионы, подчеркнул сенатор.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Путин заявил, что обладает всей информацией по Курской области.

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