Путин оценил ситуацию в Курской области

Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной», — сказал он.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции российских войск «Поток», которая помогла прорваться в тыл ВСУ в регионе.

Ранее военкор заявил о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.