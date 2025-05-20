Установлена личность второго подозреваемого в поджоге дома Стармера

Sky News: второй обвиняемый в поджоге дома Стармера оказался выходцем с Украины

Второй обвиняемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем с Украины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

26-летний Станислав Карпюк 20 мая предстал перед Вестминстерским магистратским судом Лондона, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью повреждения имущества и намерения подвергнуть опасности жизнь другого человека.

Карпюка задержали в аэропорту Лондона на прошлой неделе. Через переводчика на суде он назвал свое имя на русском языке.

Адвокат украинца сообщил, что его подзащитный уже девять лет живет в Великобритании и сейчас ждет результаты экзаменов в Кентерберийском университете Крайст-Черч, в котором обучался предпринимательскому делу.

Сам Карпюк, который также имеет румынское гражданство, отрицает свою вину. Он сказал на суде, что его не было на месте поджога.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Кира Стармера. По данным The Times, огонь повредил входную дверь здания. В этом доме политик жил 20 лет, пока не переехал в официальную резиденцию. Сейчас он сдает его в аренду.

До этого задержали первого подозреваемого в поджоге, 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича.

Затем полиция Лондона задержала второго подозреваемого — 26-летнего гражданина Румынии, как выяснилось теперь, тоже выходца с Украины. 19 мая был пойман третий подозреваемый.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.