В Британии предъявили обвинения второму подозреваемому в поджоге дома Стармера

Второму человеку предъявлены обвинения в поджогах на объектах, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что обвинения предъявлены гражданину Румынии.

«Это уже второй человек, которому предъявлены обвинения в рамках расследования серии пожаров на объектах, связанных с премьер-министром Киром Стармером», — говорится в сообщении.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду.

Позже стало известно, что частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого, поджег 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль. Затем полиция Лондона задержала второго подозреваемого — 26-летнего мужчину. 19 мая в Лондоне полицейские задержали третьего подозреваемого.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.