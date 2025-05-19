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В Лондоне задержали третьего подозреваемого в поджоге дома Стармера

Полицейские задержали третьего подозреваемого в поджоге дома Стармера в Лондоне
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Alastair Grant/Reuters

В Лондоне полицейские задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщается на сайте Службы столичной полиции.

«34-летний мужчина был арестован сегодня утром, в понедельник, 19 мая, в районе Челси, SW3, по подозрению в сговоре с целью совершения поджога и создании угрозы жизни», — говорится в публикации.

Фигуранта взяли под стражу.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду.

Позже стало известно, что частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого, поджег 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль. Затем полиция Лондона задержала второго подозреваемого — 26-летнего мужчину.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.

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