В Лондоне задержали третьего подозреваемого в поджоге дома Стармера

В Лондоне полицейские задержали третьего подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщается на сайте Службы столичной полиции.

«34-летний мужчина был арестован сегодня утром, в понедельник, 19 мая, в районе Челси, SW3, по подозрению в сговоре с целью совершения поджога и создании угрозы жизни», — говорится в публикации.

Фигуранта взяли под стражу.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Согласно информации The Times, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. Сейчас премьер-министр сдает его в аренду.

Позже стало известно, что частный дом политика в районе Кентиш-Таун и здание, в котором Стармер проживал до этого, поджег 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль. Затем полиция Лондона задержала второго подозреваемого — 26-летнего мужчину.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.