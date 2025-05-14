В Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера

Telegraph: за поджогом дома Стармера может стоять враждебное государство

Правоохранительные органы Великобритании расследуют серию пожаров, направленных против премьер-министра страны Кира Стармера, есть версии об участии «враждебного государства». Об этом пишет The Telegraph.

«Подразделение по борьбе с терроризмом расследует возможность того, что за поджогами <...> может стоять враждебное государство», — говорится в материале.

Официального подтверждения информации на данный момент не приводится. Британские правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Первой о возгорании сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду.

Ранее в Лондоне задержали мужчину, которого обвиняют в поджоге дома Стармера.