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В Британии расследуют обстоятельства возгорания в доме премьер-министра

Полиция расследует обстоятельства пожара в доме Стармера в Лондоне
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Leon Neal/Reuters

Лондонская полиция проводит расследование после сообщений о пожаре в доме главы правительства Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает РИА Новости.

Первой о возгорании в доме премьер-министра сообщила газета Times. По информации издания, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стритон жил почти 20 лет до, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду.

В пресс-службе полиции агентству рассказали, что в понедельник, пожарная служба сообщила о пожаре в жилом доме по адресу Каунтесс-роуд, NW5. На место происшествия прибыли полицейские. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится расследование возгорания, территория будет оцеплена до его окончания.

В полиции не уточнили, расценивают ли они инцидент как намеренный поджог.

13 апреля сообщалось, что полицейские эвакуировали губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро (Демократическая партия США) и его семью из их резиденции после того, как здание подожгли.

Ранее Медведев удивился, что Россию не обвинили в пожаре в аэропорту Хитроу.

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