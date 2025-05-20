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Минздрав США лишил Гарвардский университет грантов на десятки миллионов долларов

Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда грантов на сумму около $60 млн
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Depositphotos

Минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Об этом сообщается в социальной сети X ведомства.

«Министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью около $60 млн за все время их действия», — говорится в публикации.

13 мая сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решила прекратить предоставление Гарвардскому университету грантов на сумму приблизительно $450 млн.

Президент Гарварда Алан Гарбер обвинил администрацию президента США в беззаконии.

В апреле Трамп заявил, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса. Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща.

До этого министерство образования США лишило Гарвардский университет финансирования на $2,2 млрд. По данным СМИ, от руководства вуза потребовали, в частности, отказаться от программы разнообразия, равенства и инклюзивности ради сохранения финансирования. Однако 14 апреля в Гарварде подчеркнули, что не позволят правительству диктовать частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

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