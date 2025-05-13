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Администрация Трампа лишила Гарвард грантов на $450 млн

Администрация Трампа прекращает гранты для Гарварда на сумму $450 млн
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Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении предоставления Гарвардскому университету грантов на сумму приблизительно $450 миллионов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Восемь агентств федерального правительства объявляют о прекращении предоставления Гарварду грантов на сумму около $450 миллионов в дополнение к прекращенным на сумму 2,2 миллиарда на прошлой неделе», – отметили в администрации.

Данное заявление сделано от имени объединенной рабочей группы правительства, занимающейся вопросами борьбы с антисемитизмом. В тексте подчеркивается, что причиной сокращения грантов стали случаи расовой дискриминации и антисемитизма, зафиксированные в Гарварде.

В начале мая президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Ранее США закрыли большое количество грантовых программ для продвижения инклюзивности.

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