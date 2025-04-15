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Трамп предложил наказать Гарвард

Трамп предложил лишить Гарвард безналогового статуса
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Depositphotos

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

По его словам, университет следовало бы облагать налогами как политическую организацию, если Гарвард продолжит продвигать «политическую, идеологическую, вдохновленную терроризмом и поддерживающую терроризм болезнь». Американский лидер напомнил, что безналоговый статус зависит только от «действий в интересах общества».

Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща.

До этого министерство образования США лишило Гарвардский университет финансирования на $2,2 млрд. По данным СМИ, от руководства вуза потребовали, в частности, отказаться программы разнообразия, равенства и инклюзивности ради сохранения финансирования. Однако 14 апреля в Гарварде подчеркнули, что не позволят правительству диктовать частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать», отмечает РИА Новости.

Тем временем политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что прекращением поддержки вузов лидер Соединенных Штатов пытается уничтожить ультралиберальную идеологию в образовательной среде.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

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