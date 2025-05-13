Президент Гарварда обвинил администрацию Трампа в нарушении закона

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в беззаконии. Об этом пишет Axios.

Соответствующее открытое письмо Гарбера стало ответом на угрозу администрации Трама приостановить выдачу новых федеральных грантов университету. По словам академика, попытки Вашингтона повлиять на политику учебного заведения являются незаконными. При этом он подчеркнул, что у учебного заведения нет партийной принадлежности и обвинения в обратном являются несправедливыми, а также заявил, что его вуз не откажется от своей нейтральной позиции «из-за страха возмездия».

26 апреля Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа и потребовал признать незаконной заморозку федерального финансирования на сумму $2,2 млрд.

Ранее Трамп назвал Гарвардский университет «антисемитским» заведением.