Старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей

Университет Южной Калифорнии объявил ряд сокращений и заморозил прием сотрудников на работу из-за проверок властей и проблем с финансированием. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте вуза.

В сообщении говорится, что руководство образовательного учреждения вынуждено принять эти меры, чтобы сократить траты.

«‎Университет вводит следующие меры для ограничения и снижения трат… постоянное сокращение бюджета… контроль закупок… замедление капитальных расходов… замораживание найма персонала… сокращение найма преподавателей, дискреционные ограничения расходов», — говорится в письме.

В университете отметили, что нехватка бюджета в размере $158 млн за 2023–2024 годы требует различных мер по сдерживанию расходов.

В марте этого года несколько ведущих американских университетов, включая Гарвард и Пенсильванский, временно приостановили прием новых преподавателей в связи с потенциальным снижением государственного финансирования научных исследований.

К числу университетов, принявших аналогичные меры, относятся также Нотр-Дам и Вермонтский университет, при этом последний планирует пересмотреть свое решение о заморозке найма через два месяца. Представитель Нотр-Дама Эрин Бласко подчеркнула, что университет будет принимать решения с учетом недавних изменений в федеральной политике.

Ранее эксперты предупредили о кризисе медицинских исследований в США из-за политики президента Дональда Трампа.