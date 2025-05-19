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В правительстве РФ высказались о восстановлении детсадов и школ в Мариуполе

Хуснуллин: все соцобъекты, необходимые для жителей Мариуполя, восстановлены
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Все социальные объекты, необходимые для более чем 300 тысяч жителей Мариуполя, восстановили. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС ТАСС.

«Социальные объекты, вот сколько нужно на сегодняшнее количество жителей — порядка 300 тысяч, у нас все восстановлены. И садики, и школы, и музыкальные школы, и спортивные объекты», — заявил вице-премьер.

Также Хуснуллин сообщил о планах правительства России к концу года закончить восстановление всех многоквартирных жилых домов в Мариуполе. В ближайшие годы, по его словам, будет делаться упор на запуск предприятий и восстановление индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в городе.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об интересе крупных федеральных застройщиков и инвесторов к строительству жилья не только в Мариуполе, но в Донецко-Макеевской агломерации. Однако какие именно застройщики проявляют интерес, глава региона говорить не стал, отметив лишь то, что они сами о себе сообщат, когда начнут работу.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены из-за боевых действий и не подлежат восстановлению. Ответственность за исполнение этого указа глава государства возложил на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу ДНР Дениса Пушилина.

Ранее эксперт по недвижимости заявил, что россияне активно переезжают в Мариуполь как в курортный город.

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