Власти ДНР заявили об интересе застройщиков к строительству жилья в республике

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что крупные федеральные застройщики и инвесторы проявляют интерес к строительству жилья не только в Мариуполе, но и в Донецко-Макеевской агломерации.

«Ряд крупных застройщиков уже сейчас проявляют интерес, но я не стал бы их называть. Они сами это озвучат, когда начнут работу», – отметил Пушилин в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

Он подчеркнул, что интерес к региону повышается, и многие инвесторы видят в нем перспективу.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призывал привлекать крупных федеральных застройщиков к жилищному строительству в новых регионах.

Сообщалось, что приехавшие на работу в Мариуполь россияне массово остаются в городе и перевозят в него свои семьи.

10 мая стало известно, что российские застройщики стали предлагать покупателям скидки на жилье в размере до 35%, опуская цены ниже рыночных.

Ранее Путин поручил предоставить жилье лишившимся домов жителям Мариуполя.