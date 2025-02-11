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Эксперт: россияне активно переезжают в Мариуполь как в курортный город

Эксперт по недвижимости Наливай: россияне активно покупают жилье в Мариуполе
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Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Приехавшие на работу в Мариуполь россияне массово решают остаться и перевозят в него свои семьи. Он стал для жителей дополнительным югом, городом-курортом с мягким климатом и недорогим жильем, объяснила 360.ru председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России в ДНР Луиза Наливай.

По ее словам, однокомнатная квартира в Мариуполе обойдется россиянам в 3-3,5 млн рублей. Сейчас здесь активно восстанавливаются поврежденные здания, возводятся школы, детсады и новое жилье, в том числе ипотечное с льготной ставкой в 2%.

«Спросом пользуется недвижимость среди жителей так называемой большой России, — рассказала специалист. — Мариуполь — курортный город с морем, мягким климатом, дополнительный юг, поэтому люди сюда охотно едут и покупают жилье».

Приезжают и решают остаться в Мариуполе жители и Сибири, Центральной России – по словам Наливай, они влюбляются в город и перевозят сюда семьи. На сегодняшний день почти все центральные магистрали в городе восстановили и начали приводить в порядок второстепенные. Что касается коммерческой недвижимости, то цены на нее перешагнули через свой пик и начали падать, заключила эксперт.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин до этого отмечал, что полумиллионный Мариуполь удалось фактически вернуть к жизни, практически все многоквартирные жилые дома удалось отремонтировать. Всего над инфраструктурой новых регионов России работают до 40 тысяч строителей. Подробнее о том, как восстанавливают город и с какими проблемами сейчас сталкиваются мариупольцы – в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин призвал власти раздать бесхозное жилье в Мариуполе.

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