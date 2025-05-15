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Индекс Мосбиржи снизился после объявления состава делегации РФ

Индекс Мосбиржи отреагировал снижением на объявление состава делегации РФ
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«Газета.Ru»

После обнародования информации о составе российской делегации, направляющейся в Турцию для переговоров по украинскому вопросу, индекс Мосбиржи зафиксировал падение. Снижение ускорилось и превысило 1%, свидетельствуют данные торговой площадки.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять РФ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Накануне сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако позднее стало известно, что Лавров не поедет на встречу в Турции.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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