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Путин заявил о прогрессе России в сфере медицины

Путин: у России есть очевидный прогресс в сфере медицины
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Александр Казаков/РИА Новости

Российская Федерация имеет очевидный прогресс в сфере медицины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщает РИА Новости.

По его словам, в мире нет ни одной страны, где не существует проблем в сфере медицины и фармы.

«Но, тем не менее, у нас очевидный прогресс, это точно совершенно, но есть над чем работать», — сказал глава государства.

Также он отметил, что за последние годы РФ сделала огромный шаг вперед в вопросах сохранения здоровья граждан. Российский лидер подчеркнул, что это одна из ключевых тем, одно из ключевых направлений работы.

«За последние годы, конечно, здесь у нас огромные шаги вперед были сделаны, просто огромные», — заявил

В апреле Минздрав России прописал порядок возложения на фельдшеров и акушеров частичных функций лечащего врача, включая назначение и выдачу наркотических лекарственных средств. Соответствующий приказ вступит в силу с сентября 2025 года и будет действовать до сентября 2031 года.

В феврале министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что мер социальной поддержки врачей и роста объемов подготовки недостаточно для решения проблемы кадров в медицинской сфере.

Ранее Минздрав России изменил правила медосвидетельствования.

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