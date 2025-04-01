Минздрав изменил правила медосвидетельствования

Министерство здравоохранения доработало проект правил медосвидетельствования водителя на состояние опьянения. Об этом пишет «Коммерсантъ». Проект документа опубликован на regulation.gov.ru.

В Минздраве решили убрать пункт, который должен был обязать врачей фиксировать обнаруженные в анализах автомобилиста «психоактивные» и «одурманивающие» вещества. К ним относились, в частности, лекарства и медикаменты. Однако эксперты из депздрава Москвы заявили, что это правило создаст «предпосылки для коррупционных проявлений».

Актуальные правила медосвидетельствования прописаны в приказе 993н, однако он прекратит действие 1 сентября. Согласно документу, по итогам проверки выносится одно из трех заключений: состояние опьянения установлено, не установлено или водитель отказался от проверки. В проекте предлагалось заставлять указывать названия веществ, если они были найдены.

Санкции против автомобилистов за найденные в анализах лекарства Госдума готовит несколько лет. Однако на сегодняшний день их разрешено применять только при выявлении спиртного, определенных психотропных веществ и наркотиков.

С 1 сентября 2025 года министерство здравоохранения РФ планирует изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Изначальный проект приказа Минздрава уточнял особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. Так, во время экстренной медпомощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также при признаках отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, должен производиться отбор мочи и крови, которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

Процедура может применяться в отношении водителей, совершивших административное правонарушение, лиц с признаками опьянения, военнослужащих, граждан на военных сборах и сотрудников, появившихся на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документ пока находится на стадии обсуждения. В Минздраве считают, что предложенные изменения позволят сделать процедуру более прозрачной и соответствующей современным реалиям.

Ранее автоэксперт разъяснил изменения правил проведения медосвидетельствования.