Минздрав обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров

Минздрав прописал порядок возложения на фельдшеров и акушеров частичных функций лечащего врача, включая назначение и выдачу наркотических лекарственных средств. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступит в силу с сентября 2025 года и будет действовать до сентября 2031 года.

В приказе подчеркивается, что фельдшер или акушер смогут взять на себя функции лечащего врача в случае неукомплектованности или недостаточной укомплектованности поликлиники врачами или в случае их временного отсутствия.

Отдельные функции врача также могут возложить на фельдшера и без наличия объективных причин по приказу руководителя медорганизации. Контролировать работу такого медработника тоже будет главврач.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель временной нетрудоспособности в стране планируется снизить на 15% к 2030 году.

Министр отметил, что в более 70% случаев сотрудники выбывают из-за инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных доступными мерами.

Ранее минздрав изменил правила медосвидетельствования.