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В Госдуме в очередной раз заявили о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю
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Depositphotos

Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы России Ярослав Нилов.

Парламентарий считает, что со временем люди смогут отдыхать больше. Это станет возможным благодаря массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной, а также технологий и новых решений.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели маловероятно в течение ближайших семи лет.

В январе сообщалось, что в ЛДПР разработали законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели.

В Госдуме уже допускали сокращение рабочей недели для россиян. В конце 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.

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