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В Госдуме допустили сокращение рабочей недели для россиян

Депутат Нилов допустил постепенный переход России на 4-дневную рабочую неделю
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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Россия может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, работа в таком формате будет возможна не для всех должностей и не во всех сферах. Например, врачи не смогут оперировать из дома или сократить число больных, которых надо принимать. Нилов считает, что компенсировать сокращение рабочего времени получится за счет технологий.

«Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — сказал он.

Депутат добавил, что такие изменения должны быть «синергетическими и эволюционными», а их излишнее регулирование может обернуться серьезными и необратимыми последствиями.

В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.

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