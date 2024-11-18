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В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Депутат Чернышов: многодетных нужно перевести на четырехдневную рабочую неделю

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Одному из родителей в многодетной семье необходимо предоставить возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье — при условии, что оба официально трудоустроены — переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода», — отметил депутат.

Кроме того, таким же правом нужно наделить родителей-одиночек, которые воспитывают одного и более детей, считает Чернышов.

По его мнению, можно рассмотреть возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до девяти часов, но только по соглашению с работодателем.

Чернышов отметил, что такой эксперимент, «способный снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью», возможно провести в течение года в одном или нескольких регионах, на предприятиях, после чего внести необходимые корректировки в российское законодательство.

В октябре сообщалось, что на «Госуслугах» запустили сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей. С помощью него можно получить статус многодетной семьи и соответствующее электронное удостоверение, которое позволит стать обладателем карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Ранее в Госдуме призвали ввести беспроцентные кредиты для многодетных семей.

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