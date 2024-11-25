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В Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день

Депутат Бессараб: инвалиды и подростки должны работать менее 35 часов в неделю

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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Инвалиды I и II групп и сотрудники в возрасте от 16 до 18 лет должны работать менее 35 часов в неделю. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

В число тех, кому положен сокращенный рабочий день, также входят дети до 16 лет (не более 24 часов в неделю). А женщинам, трудящимся в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя с сохранением полной зарплаты, отметила депутат.

Кроме того, 36-часовая рабочая неделя предусмотрена для сотрудников, условия труда которых являются опасными, уточнила Бессараб. Также сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться, например, для тех, кто трудится в медицинской и педагогической сферах, добавила депутат.

В начале ноября бизнес-эксперт Владимир Моженков отмечал, что идея четырехдневной рабочей недели выглядит заманчиво, но ее массовое внедрение на регулярной основе может нанести серьезный удар по бизнесу и экономике страны. Если производительность большинства компаний будет снижена, это ударит по ВВП и снизит налоговые поступления, что только усугубит экономические проблемы, подчеркнул он.

Ранее россияне оценили предложение сократить рабочую неделю.

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