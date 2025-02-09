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В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

ТАСС: в Госдуме предложили уменьшить рабочее время в пятидневку
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Максим Блинов/РИА Новости

В ЛДПР разработали законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Об этом пишет ТАСС.

Авторы документа предлагают внести изменения в Трудовой кодекс.

Согласно законопроекту, накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе предлагают сократить на один час при сохранении нормы рабочего времени.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что сокращенная неделя или смена накануне выходных дней при пятидневке поможет повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, увеличить производительность и в целом эффективность труда.

В Госдуме уже допускали сокращение рабочей недели для россиян. А в конце 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

Кроме того, таким же правом нужно наделить родителей-одиночек, которые воспитывают одного и более детей, считает Чернышов. По его мнению, можно рассмотреть возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до девяти часов, но только по соглашению с работодателем.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.

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