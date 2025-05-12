Три человека получили несовместимые с жизнью ранения в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

Отмечается, что эти люди пострадали в результате украинских обстрелов в населенных пунктах Рыбальче, Новой Каховке и Новофедоровке. Всего ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 46 артиллерийских ударов.

В общей сложности обстрелам украинцев подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Новофедоровка, Рыбальче, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Сальдо заявил, что Украина ведет себя как «пособники Гитлера».